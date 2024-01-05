Три образа: супруга Лунина провела гарячую фотосессию

Возлюбленная футболиста мадридского Реала Андрея Лунина Анастасия опубликовала серию постов в Instagram.

Девушка приняла участие в фотосесси, во время которой примеряла три наряда.

Первый образ был особо пикантным.

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Черный цвет стал основным во втором имидже.

Доборку фотографий дополнило фото в белом платье.

Ранее сообщалось, что бывшая звезда Чарльтона поделилась откровенным снимком.

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