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Три образа: супруга Лунина провела гарячую фотосессию

Анастасия удивила своих подписчиков.
Сегодня, 13:18
Анастасия Лунина / instagram.com/a.nastasica
Анастасия Лунина / instagram.com/a.nastasica

Возлюбленная футболиста мадридского Реала Андрея Лунина Анастасия опубликовала серию постов в Instagram.

Девушка приняла участие в фотосесси, во время которой примеряла три наряда.

Первый образ был особо пикантным.

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Черный цвет стал основным во втором имидже.

Доборку фотографий дополнило фото в белом платье.

Ранее сообщалось, что бывшая звезда Чарльтона поделилась откровенным снимком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Лунин Анастасия Лунина

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