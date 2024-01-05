Три образа: супруга Лунина провела гарячую фотосессию
Анастасия удивила своих подписчиков.
Возлюбленная футболиста мадридского Реала Андрея Лунина Анастасия опубликовала серию постов в Instagram.
Девушка приняла участие в фотосесси, во время которой примеряла три наряда.
Первый образ был особо пикантным.
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Черный цвет стал основным во втором имидже.
Доборку фотографий дополнило фото в белом платье.
Ранее сообщалось, что бывшая звезда Чарльтона поделилась откровенным снимком.
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