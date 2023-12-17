"Идеальная богиня": Экс-звезда Чарльтона поделилась откровенным снимком
Маделен Райт снова похвастала своим телом.
Футболистка и модель Маделен Райт поделился откровенным снимком накануне праздников.
Экс-звезда Чарльтона, которая сейчас выступает за французский Лорьян нередко радует фанатов горячими фотографиями.
И в этот раз Маделен не стали скромничать. Спортсменка выложила фото в нижнем белье перед зеркалом, подписав его лаконично: "Декабрь".
В комментариях можно найти практически все возможные комплименты, подписчики Маделен не стеснялись в выражениях.
Ранее также сообщалось, что хавбек МЮ установил необычное достижение.
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