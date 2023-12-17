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"Идеальная богиня": Экс-звезда Чарльтона поделилась откровенным снимком

Маделен Райт снова похвастала своим телом.
Сегодня, 20:02
Маделен Райт / instagram.com/madelene_wright
Маделен Райт / instagram.com/madelene_wright

Футболистка и модель Маделен Райт поделился откровенным снимком накануне праздников.

Экс-звезда Чарльтона, которая сейчас выступает за французский Лорьян нередко радует фанатов горячими фотографиями.

И в этот раз Маделен не стали скромничать. Спортсменка выложила фото в нижнем белье перед зеркалом, подписав его лаконично: "Декабрь".

В комментариях можно найти практически все возможные комплименты, подписчики Маделен не стеснялись в выражениях.

Ранее также сообщалось, что хавбек МЮ установил необычное достижение.

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