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Юный хавбек МЮ установил необычное достижение

Коби Майну стал самым молодым игроком манкунианцев, вышедшим в старте в противостоянии с Ливерпулем.
Сегодня, 18:45
Коби Майну / Getty Images
Коби Майну / Getty Images

В рамках 17-го тура чемпионата Англии Ливерпуль на своем поле встречается с Манчестер Юнайтед.

Эрик тен Хаг в отсутствии Бруну Фернандеша, который пропускает матч из-за дисквалификации, решил дать шанс с первых минут молодому полузащитнику Коби Майну, который тем самым установил необычное достижение.

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В возрасте 18 лет 7 месяцев и 25 дней Майну стал самым молодым игроком манкунианцев, который выходил в старте на матч против мерсисайдцев.

На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет - 0:0.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль манчестер юнайтед Коби Майну

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