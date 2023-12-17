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Тен Хаг перед Ливерпулем: У меня всегда есть вера

Наставник все еще уверен в своей команде.
Сегодня, 13:12
Эрик Тен Хаг / Getty Images
Эрик Тен Хаг / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг признался, что ждет победу своей команды в каждом матче.

В воскресенье, 17 декабря, МЮ предстоит сыграть против Ливерпуля без целой группы ключевых игроков. Однако нидерландец все равно верит в победу.

"Я вижу мастерство, но нюанс заключается в том, что игроки должны доказывать его в матчах. Эта команда доказала свой уровень в определенных матчах, когда находилась под высоким давлением, но играла в хороший футбол. Мы высоко взлетали и низко падали. Команда должна быть более стабильной.

У меня всегда есть вера. Перед любой игрой я твердо убежден, что мы победим. Поэтому я буду готовить к этому команду и настраивать ее на победу. Почему? Потому что все основано на наших правилах и принципах, а также на нашем плане игры и твердой вере в качество моих игроков", – приводит слова тренера The Telegraph.

Ранее также сообщалось, что хавбек Сити готовится к переезду в Италию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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