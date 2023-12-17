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Хавбек Сити продолжит карьеру в Серии А

Ювентус почти договорился с Келвином Филлипсом.
Сегодня, 12:23
Келвин Филлипс / Getty Images
Келвин Филлипс / Getty Images

Хавбек Манчестер Сити Келвин Филлипс дал свое согласие на переход в Ювентус, утверждает Марко Контерио.

Напомним, игрок присоединился к "горожанам" пролым летом за почти 50 млн евро, но не сумел закрепиться в основном составе.

Ювентус согласен дать игроку второй шанс и ведет с Сити переговоры об аренде англичанина. На текущий момент клубы обсуждают финансовую сторону сделки.

Также инсайдер отмечает, что аренда Филлипса может стать не единственной зимней сделкой для "бьянконери". За счет средств, вырученных с продажи игроков, клуб может купить еще одного хавбека.

Ранее также сообщалось, почему Миколенко пропустил последний матч Эвертона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус

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