Тренер Эвертона объяснил отсутствие Миколенко в последнем матче АПЛ

Главный тренер Эвертон Шон Дайч прокомментировал победу над Бернли (2:0) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги и сообщил, почему эту игру пропускал украинский защитник Виталий Миколенко.

По словам наставника "ирисок", украинец не смог принять участие в этом поединке из-за проблем с пахом.

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"Я был в восторге. Вчера утром мы собрались вместе. Мы потеряли Миколенко из-за перенапряжения в паху, а поскольку у нас есть травмы и дисквалификации, мы не можем рисковать игроками, поэтому нам пришлось вносить изменения в состав. Было очень приятно, что игроки вышли и продемонстрировали выступление, которое принесло нам победу", - приводит слова Дайча beIN Sports.

Ранее сообщалось, что Эвертон отметился необычным достижением в нынешнем сезоне АПЛ.

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