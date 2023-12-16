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Эвертон без Миколенко уверенно победил Бернли

"Ириски" добыли четвертую победу кряду.
Вчера, 21:30
Эвертон / Getty Images
Эвертон / Getty Images

В рамках 17-го тура чемпионата Англии Эвертон на чужом поле встретился с Бернли.

"Ириски" еще в первом тайме решили все свои вопросы, заполучив уверенное преимущество в два мяча до перерыва.

На 19-й минуте Амаду Онана открыл счет в матче после подачи Двайта МакНила с углового. Спустя 6 минут Майкл Кин забил второй гол в матче.

Во втором тайме команды играли практически на равных, но немногим больше шансов было у Бернли.

Сперва Джеймс Гарнер пробил достаточно опасно со штрафного, но Джеймс Траффорд сделал прекрасный сейв. Затем Зеки Амдуни сперва претендовал на пенальти, а потом опасно пробивал по воротам Джордана Пикфорда, однако, голкипер "ирисок" отлично справился со своей работой.

В концовке матча Сандер Берге и Бето могли поочередно сокращать или увеличивать разрыв в счете, но ни норвежцу, ни португальцу это не удалось.

Статистика матча чемпионата Англии Бернли - Эвертон

Бернли - Эвертон 0:2

Голы: Онана, 19, Кин, 25

xG: 0.90 - 1.14
Удары: 14 - 9
Удары в створ: 2 - 6
Владение мячом: 62% - 38%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон бернли

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