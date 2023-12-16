Эвертон Миколенко отметился необычным достижением

Коллектив Шона Дайча прекрасно конвертирует стандартные положения в голы.

В рамках 17-го тура чемпионата Англии Эвертон встречается с Бернли.

Один из голов "ириски" забили после подачи углового. Навес Двайта МакНила нашел Амаду Онана, который открыл счет в матче и помог своей команде отметиться необычным достижением.

Коллектив Шона Дайча в текущем сезоне отметился 10 голами со стандартных положений, не учитывая пенальти. Это лучший показатель среди всех команд чемпионата Англии.

Отметим, что на момент написания матча идет второй тайм. Счет - 2:0 в пользу мерсисайдцев.

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