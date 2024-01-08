Футболист Динамо сделал предложение своей девушке
Нещерет держал в секрете важное событие в жизни.
Футболист Динамо Киев Руслан Нещерет вскоре попрощается с холостяцкой жизнью.
Голкипер "бело-синих" опубликовал в Instagram пост, в котором сообщил, что сделал предложение своей девушке Надежде.
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"Любовь всегда актуальна", - написал Руслан.
Отметим, что Нещерет сделал предложение еще 17 декабря.
Ранее сообщалось, что Гусев показал милую фотографию с новорожденным сыном.
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