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Футболист Динамо сделал предложение своей девушке

Нещерет держал в секрете важное событие в жизни.
Вчера, 22:03
Руслан Нещерет с невестой / instagram.com/neshcheret35
Руслан Нещерет с невестой / instagram.com/neshcheret35

Футболист Динамо Киев Руслан Нещерет вскоре попрощается с холостяцкой жизнью.

Голкипер "бело-синих" опубликовал в Instagram пост, в котором сообщил, что сделал предложение своей девушке Надежде.

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"Любовь всегда актуальна", - написал Руслан.

Отметим, что Нещерет сделал предложение еще 17 декабря.

Ранее сообщалось, что Гусев показал милую фотографию с новорожденным сыном.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Руслан Нещерет

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