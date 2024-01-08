В третий раз стал отцом: Гусев показал милую фотографию с новорожденным сыном
Специалист женат на моделе.
Бывший футболист Динамо Олег Гусев, который ныне тренерирует киевский клуб, стал отцом.
Специалист опубликовал пост в Instagram, в котором сообщил новость. Судя по фотографии, семья Гусева пополнилась мальчиком.
Отметим, что это уже третий ребенок Гусева. У Олега есть старший сын от первой жены и дочь Александра от второй.
Читай также: Безопасность превыше всего: Месси пропустил свадьбу родственников Антонеллы
Напомним, в начале марта прошлого года Олег Гусев женился на украинской модели Валерии Солоде.
Ранее защитник Барселоны необычным образом узнал пол своего будущего ребенка.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!