В третий раз стал отцом: Гусев показал милую фотографию с новорожденным сыном

Бывший футболист Динамо Олег Гусев, который ныне тренерирует киевский клуб, стал отцом.

Специалист опубликовал пост в Instagram, в котором сообщил новость. Судя по фотографии, семья Гусева пополнилась мальчиком.

instagram.com/oleg.gusiev

Отметим, что это уже третий ребенок Гусева. У Олега есть старший сын от первой жены и дочь Александра от второй.

Читай также: Безопасность превыше всего: Месси пропустил свадьбу родственников Антонеллы

Напомним, в начале марта прошлого года Олег Гусев женился на украинской модели Валерии Солоде.

instagram.com/oleg.gusiev

Ранее защитник Барселоны необычным образом узнал пол своего будущего ребенка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!