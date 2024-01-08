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В третий раз стал отцом: Гусев показал милую фотографию с новорожденным сыном

Специалист женат на моделе.
Сегодня, 18:11
Олег Гусев / instagram.com/oleg.gusiev
Олег Гусев / instagram.com/oleg.gusiev

Бывший футболист Динамо Олег Гусев, который ныне тренерирует киевский клуб, стал отцом.

Специалист опубликовал пост в Instagram, в котором сообщил новость. Судя по фотографии, семья Гусева пополнилась мальчиком. 

instagram.com/oleg.gusiev
instagram.com/oleg.gusiev

Отметим, что это уже третий ребенок Гусева. У Олега есть старший сын от первой жены и дочь Александра от второй. 

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Напомним, в начале марта прошлого года Олег Гусев женился на украинской модели Валерии Солоде.

instagram.com/oleg.gusiev
instagram.com/oleg.gusiev

Ранее защитник Барселоны необычным образом узнал пол своего будущего ребенка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Олег Гусев

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