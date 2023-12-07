iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Защитник Барселоны необычным образом узнал пол своего будущего ребенка

Араухо скоро станет отцом.
Сегодня, 10:24
Араухо с семьей / Instagram
Араухо с семьей / Instagram

Защитник Барселоны опубликовал в соцсетях новый фотосет, в котором показал, как прошла вечеринка для узнавания пола будущего ребенка.

Рональд Араухо и его возлюбленная Эбигейл Оливера ждут пополнение через пару месяцев, ввиду чего они решили торжественно узнать, кто у них родится - мальчик или девочка.

Читай также: "Белая ведьма": возлюбленная экс-звезды Барселоны взорвала сеть, показав себя в прозрачном зимнем комбинезоне

Пара наняла фотографов, которые запечатлели момент взрыва хлопушки, а также первые эмоции футболиста. Розовый цвет конфетти означал, что родится девочка.

Напомним, у Рональда и Эбигейл 11 октября 2021-го у родилась дочь Айтана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Рональд Араухо

Статьи по теме

Барселона намерена избавиться от одного из игроков Барселона намерена избавиться от одного из игроков
Экс-игрок Барселоны: Не думаю, что то, что 16-летние игроки дебютируют в основе - хорошо Экс-игрок Барселоны: Не думаю, что то, что 16-летние игроки дебютируют в основе - хорошо
Де Хеа может заменить тер Штегена в Барселоне Де Хеа может заменить тер Штегена в Барселоне
Барселона установила антирекорд в матче с Атлетико Барселона установила антирекорд в матче с Атлетико
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

11:56
VBET Украина предоставила благотворительную помощь для закупки медикаментов
Европа11:54
Доннарумма получил двухматчевую дисквалификацию за удар ногой в лицо соперника
Биатлон11:47
Украинская биатлонистка пропустит второй этап Кубка Мира
НБА11:30
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: Холмс и Кулибали возглавили рейтинг
ММА11:30
Бои без правил: расписание боев и турниров
ММА11:19
Чендлер - о бое с Макгрегором: Даты и места нет, но он пройдет в 2024 году
Бокс11:05
Уайлдер сделал прогноз на бой Джошуа - Валлин
Европа10:51
Гвардиола - о поражении от Астон Виллы: Ман Сити надо научиться побеждать и без Родри
Бокс10:43
Стало известно, когда Выхрист проведет свой следующий бой
Формула 110:30
Подарки Леклера и шикарный Алонсо: итоги сезона Формулы 1 (часть 2)
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK