Защитник Барселоны необычным образом узнал пол своего будущего ребенка

Защитник Барселоны опубликовал в соцсетях новый фотосет, в котором показал, как прошла вечеринка для узнавания пола будущего ребенка.

Рональд Араухо и его возлюбленная Эбигейл Оливера ждут пополнение через пару месяцев, ввиду чего они решили торжественно узнать, кто у них родится - мальчик или девочка.

Читай также: "Белая ведьма": возлюбленная экс-звезды Барселоны взорвала сеть, показав себя в прозрачном зимнем комбинезоне

Пара наняла фотографов, которые запечатлели момент взрыва хлопушки, а также первые эмоции футболиста. Розовый цвет конфетти означал, что родится девочка.

Напомним, у Рональда и Эбигейл 11 октября 2021-го у родилась дочь Айтана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!