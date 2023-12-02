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"Белая ведьма": возлюбленная экс-звезды Барселоны взорвала сеть, показав себя в прозрачном зимнем комбинезоне

Гойкоэчеа сфотографировалась в белом образе в горной местности.
Сегодня, 11:55
Джессика Гойкоэчеа / instagram.com/goicoechea
Джессика Гойкоэчеа / instagram.com/goicoechea

Девушка защитника Бетиса Марка Бартры Джессика Гойкоэчеа поразила своих подписчиков в Instagram.

Джессика отправилась на отдых в горы Андорры. Она опубликовала серию фотографий в прозрачном зимнем комбинезоне.

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Подписчики испанки прокомментировали ее смелый образ:

  • "Белая ведьма!",
  • "Я ненавижу тебя, Бартра",
  • "Из другой Вселенной".

Ранее сообщалось, что супруга Куртуа восхитила всех своей красотой на премии GQ.

 

 

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