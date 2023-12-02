"Белая ведьма": возлюбленная экс-звезды Барселоны взорвала сеть, показав себя в прозрачном зимнем комбинезоне
Гойкоэчеа сфотографировалась в белом образе в горной местности.
Девушка защитника Бетиса Марка Бартры Джессика Гойкоэчеа поразила своих подписчиков в Instagram.
Джессика отправилась на отдых в горы Андорры. Она опубликовала серию фотографий в прозрачном зимнем комбинезоне.
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Подписчики испанки прокомментировали ее смелый образ:
- "Белая ведьма!",
- "Я ненавижу тебя, Бартра",
- "Из другой Вселенной".
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