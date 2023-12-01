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Супруга Куртуа восхитила всех своей красотой на премии GQ

Мишель Герциг и Тибо посетили светское мероприятие.
Сегодня, 19:44

Бельгиец Тибо Куртуа не скучает во время своей реабилитации после травмы крестов.

Голкипер мадридского Реала вместе со своей супругой Мишель Герциг побывали на премии человек года от GQ.

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Израильская модель восхитила присутствующих на светском мероприятии своим сдержанным стилем и красотой. 

Герциг выбрала для похода на премию костюм черного цвета с заметным декольте и черные брюки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа

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