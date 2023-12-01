Супруга Куртуа восхитила всех своей красотой на премии GQ
Мишель Герциг и Тибо посетили светское мероприятие.
Бельгиец Тибо Куртуа не скучает во время своей реабилитации после травмы крестов.
Голкипер мадридского Реала вместе со своей супругой Мишель Герциг побывали на премии человек года от GQ.
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Израильская модель восхитила присутствующих на светском мероприятии своим сдержанным стилем и красотой.
Герциг выбрала для похода на премию костюм черного цвета с заметным декольте и черные брюки.
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