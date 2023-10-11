"Могу ходить и начинаю работать": Куртуа рассказал, как проходит восстановление после травмы

Вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа высказался о своем восстановлении после разрыва крестообразной связки колена и хирургического вмешательства.

По словам 31-летнего бельгийского голкипера, реабилитация после травмы проходит очень хорошо.

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"Мое восстановление проходит очень хорошо, я даже больше не использую костыли для передвижения. Сейчас могу ходить и начинаю работать. Я надеюсь, что вернусь как можно скорее", - цитирует вратаря журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Напомним, что из-за травмы Куртуа Реал был вынужден арендовать у Челси голкипера Кепу Аррисабалагу, который, как и бельгиец раньше, стал первым выбором в мадридской команде, а не украинец Андрей Лунин.

Ранее сообщалось,что лидер Реала получит новый долгосрочный контракт.

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