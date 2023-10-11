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Лунин выбрал надежное авто, Беллингем и Куртуа взяли самый дорогой вариант - Реал получил подарки от спонсора

Испанская команда приятно обновилась благодаря соглашению с BMW.
Сегодня, 11:05

Футболисты мадридского Реала похвастались новыми подарками.

Игроки и тренерский штаб команды пополнили свою автомобильную коллекцию электрокарами благодаря спонсорству с концерном BMW. 

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Украинский голкипер Андрей Лунин выбрал себе автомобиль BMW iX xDrive50, который оценивается в 108 450 евро.

Автомобиль может преодолеть на одной зарядке более 600 км.

Такую же машину взяли Антонио Рюдигер, Тони Кроос, Дэвид Алаба, Вальверде и Браим Диас.

Полузащитник команды Лука Модри стал владельцем BMW iX M60 (140 400 евро).

Самый скромный вариант выбрал француз Орельен Чуамэни, который получил BMW i4 eDrive35 (57 350 евро).

Джуд Беллингем, Дани Карвахаль, Тибо Куртуа, Арда Гюлер, Хоселу, Кепа, Себальос и Родриго пополнили коллекцию самым дорогим автомобилем – BMW XM. Стоимость авто составляет 179 700 евро.

Главный тренер команды Карло Анчелотти стал владельцем BMW i4 M50, цена которого составляет 79 550 евро.

Ранее сообщалось, что Икарди похвастался покупкой нового автомобиля почти за 3 млн евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Лунин

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