Две легенды: Роналдиньо похвастался фотографией с Бекхэмом

В воскресенье, 8 октября, на Международном автодроме Лусаил состоялся восемнадцатый этап Формулы 1 сезона-2023 - Гран-при Катара.

Победителем гонки стал досрочный чемпион сезона Макс Ферстаппен.

Гран-при не прошел без внимания особых гостей, среди которых был Роналдиньо. Именитый бразилец встретился с командой Альпин, сделав с ними памятные фотографии.

Кроме того, Роналдиньо также похвастался фото с Дэвидом Бекхэмом, который был гостем заезда.

Напомним, бразилец показал себя в юном возрасте, почтив память мамы.

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