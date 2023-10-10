Две легенды: Роналдиньо похвастался фотографией с Бекхэмом
Бразилец получил подарок от Альпин.
В воскресенье, 8 октября, на Международном автодроме Лусаил состоялся восемнадцатый этап Формулы 1 сезона-2023 - Гран-при Катара.
Победителем гонки стал досрочный чемпион сезона Макс Ферстаппен.
Гран-при не прошел без внимания особых гостей, среди которых был Роналдиньо. Именитый бразилец встретился с командой Альпин, сделав с ними памятные фотографии.
Кроме того, Роналдиньо также похвастался фото с Дэвидом Бекхэмом, который был гостем заезда.
Напомним, бразилец показал себя в юном возрасте, почтив память мамы.
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