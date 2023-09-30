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Архивный кадр: Роналдиньо показал себя в юном возрасте, почтив память мамы

Маме бразильца должно было исполниться 75 лет.
Сегодня, 11:05
Роналдиньо / instagram.com/ronaldinho
Роналдиньо / instagram.com/ronaldinho

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо опубликовал трогательный пост в Instagram.

Вчера, 29 сентября, маме бразильца должно было исполниться 75 лет. Однако женщина умерла несколько лет назад из-за сложностей, вызванных коронавирусом.

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Игрок поздравил свою маму выложил фотографию, на которой он в юном возрасте и вместе с ней.

"С днем рождения, мама", - написал Роналдиньо.

Напомним, Роналдиньо может оказаться в тюрьме.

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