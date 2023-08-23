Опять на те же грабли: Роналдиньо может оказаться в тюрьме

Против экс-вингер Милана и Барселоны Роналдиньо отрыли дело связанное с мошенничеством. Об этом сообщает издание Sport.

Компания бразильца 18kRonaldinho обещала своим клиентам прибыль более 2% в день тем, кто инвестировал минимум 30 долларов в виртуальных валютах, никто выплат так и не получил.

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Ввиду этого, на данную предприятие Роналдиньо коллективный иск, в котором требуют чуть более 61 миллиона долларов в качестве морального и материального ущерба.

В свою очередь представители бывшего футболиста заявили, что их подопечный и сам стал жертвой работы аферистов, которые незаконно использовали имидж бразильца и его имя.

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