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Опять на те же грабли: Роналдиньо может оказаться в тюрьме

Бразильца обвиняют в финансовых махинациях.
Сегодня, 15:30
Роналдиньо / Getty Images
Роналдиньо / Getty Images

Против экс-вингер Милана и Барселоны Роналдиньо отрыли дело связанное с мошенничеством. Об этом сообщает издание Sport.

Компания бразильца 18kRonaldinho обещала своим клиентам прибыль более 2% в день тем, кто инвестировал минимум 30 долларов в виртуальных валютах, никто выплат так и не получил.

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Ввиду этого, на данную предприятие Роналдиньо коллективный иск, в котором требуют чуть более  61 миллиона долларов в качестве морального и материального ущерба.

В свою очередь представители бывшего футболиста заявили, что их подопечный и сам стал жертвой работы аферистов, которые незаконно использовали имидж бразильца и его имя.

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