Роналдиньо нашел себя в новой сфере – теперь он букмекер

Один из самых звездных футболистов в истории Роналдиньо объявил о том, что открывает свою букмекерскую контору.

"Пришло время открыть для вас дом Волшебника (Bruxo из португальского - волшебник, а сайт называется Bruxo10Bet), приходите веселиться вместе с нами", - написал в Twitter "футбольный волшебник".

Está na hora de abrir a Casa do Bruxo pra vocês! Chegou a @Bruxo10Bet a casa de apostas especializada em Bruxaria. Tá com o palpite em dia!? Vem se divertir com a gente. 🪄 pic.twitter.com/xkQyPmQABa — Ronaldinho (@10Ronaldinho) June 22, 2023

Помимо ставок на разные виды спорта, сайт бразильца также будет предлагать азартные игры онлайн.

Ранее сообщалось, что сын Роналдиньо подписал контракт с Барселоной