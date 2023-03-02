Сын Роналдиньо подписал контракт с Барселоной

Жоао Мендес де Ассис Морейра, сын великого Роналдиньо, все же подписал контракт с Барселоной.

Как сообщалось ранее, 18-летний нападающий проходил просмотр в академии Барселоны, а Лапорта не сомневался, что контракт будет подписан.

Так и случилось. Жоао подписал контракт с каталонцами до 2024 года, и уже скоро начнет выступления за U-19 состав.

В течение года тренеры Барселоны будут наблюдать за футболистов и решать, стоить ли продлевать с ним контракт. Однако сам парень, как и его отец, верят в лучшее.