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Роналдиньо подтвердил, что его сына приняли в академию Барселоны

Пошел по стопам отца.
Сегодня, 15:43
Роналдиньо / Getty Images
Роналдиньо / Getty Images

Сын великого Роналдиньо 17-летний Жоау Мендеш де Ассис Морейра все-таки был принят в академию Барселоны.

Напомним, что еще в январе стало известно, что сын бразильца находится на просмотре в каталонском клубе. Теперь же молодому человеку предложили контракт.

Ранее Жоау играл за Крузейро, но разорвал с ним контракт. Парень играет на позиции нападающего, но может сыграть и в полузащите. 22 февраля ему исполнится 18 лет.

"Барселона — большая часть моей жизни, а с поступлением моего сына в академию я буду еще больше присутствовать в клубе", - заявил журналистам счастливый отец.

Роналдиньо провел в Барселоне 207 матчей, в которых забил 94 гола и отдал 70 результативных передач.

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