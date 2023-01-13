Сын Роналдиньо находится на просмотре в Барселоне

Потомок легендарного футболиста может перебраться в Ла Масию.

Юный сын легендарного Роналдиньо – Жоао Мендес де Ассис Морейра – находится на просмотре в молодежной команде Барселоны.

Испанские СМИ сообщают, что игрок расторг контракт с бразильским Крузейро, который действовал еще три года, и приехал в Каталоиню.

В подписании игрока заинтересован президент Барселоны Жоан Лапорта, но если тренерский штаб не сочтет целесообразным предлагать ему контракт, то этого не произойдет.

Отмечается, что Жоао Мендес играет на позиции центрального нападающего, ему 17 лет, он левоногий и вырос до 178 сантиметров.

Роналдиньо ведь не только легенда Барселоны, но и нынешний посол клуба.

Напомним, что главная команды Барселоны сыграет в финальном матче за суперкубок Испании против мадридского Реала.