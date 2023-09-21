Икарди похвастался покупкой нового автомобиля почти за 3 млн евро

Нападающий Галатасарая Мауро Икарди похвастался в соцсетях новым автомобилем.

Аргентинский футболист покахал Lexus LC 500, стоимостью почти 3 млн евро. Данная цена обоснована особенной коробкой передач, в которая имеет опцию Al-Shift Control, инструмент на основе искусственного интеллекта, анализирующий дорожные условия и историю смены передач.

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Кроме того, автомобиль оснащен пятилитровым двигателем V8 с мощностью 477 лошадиных сил и 360-градусной камерой, которая показывает транспортное средство со всех сторон.

Отметим, самым дорогим автомобилем в коллекции Икарди является Rolls-Royce Boat Tail, стоимостью около 26 миллионов евро.

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