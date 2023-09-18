Жена Икарди почти с обнаженной грудью посетила матч Галатасарая
Мощная поддержка для аргентинца.
Жена нападающего Галатасарая Мауро Икарди Ванда Нара посетила недавний матч мужа против Самсунспора (4:2).
Бывшая модель удивила соцсети выборов своего наряда, надев лишь тоненькую маечку от Гуччи, при этом на голую грудь.
Вызывающие фото Нары уже набрали в Инстаграме более 400 тысяч лайков, при этом пользователи из Турции явно шокированы такой откровенностью в выборе наряда.
Отметим, сам Икарди сумел отличиться голом в матче против Самсунспора.
Ранее сообщалось, что Ванда Нара в черном бикини показала новый дом в Турции после трансфера Икарди.
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