Ванда Нара в черном бикини показала новый дом в Турции после трансфера Икарди
Возлюбленная аргентинца счастлива в Стамбуле.
Звездный аргентинский нападающий Мауро Икарди официально перебрался в Галатасарай, уйдя из ПСЖ.
Вместе с футболистом прибыла его возлюбленная Ванда Нара.
Девушка опубликовала пост в Instagram, в котором показала новый дом семьи игрока.
"Мой дом в Стамбуле", - гласит подпись сообщения.
В видео показаны пианино, игровая площадка, а также небольшой огород. В зале находится музыкальная установка и зона отдыха.
Примечательно, что экскурсию по дому Ванда начала с фотографии в черном купальнике.
Напомним, Икарди подписал контракт с Галатасараем на три года.
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