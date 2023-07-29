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Футбол

Милота дня: Зинченко нестандартным образом узнал пол своего второго ребенка

Реакция украинского футболиста заставляет лишь улыбаться.
Сегодня, 09:51
Александр Зинченко и его жена / instagram.com/zinchenko_96
Александр Зинченко и его жена / instagram.com/zinchenko_96

Защитник сборной Украины и английского Арсенала Александр Зинченко в ближайшее время станет отцом во второй раз.

Украинец вместе с женой Владой и дочерью Евой посетили футбольный стадион "канониров" Эмирейтс Стэдиум.

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На поле дочь пробила по пустым воротам, в результате чего запустились конфетти розового цвета. Таким образом, у Александра и Влады будет вторая дочь.

Отметим, что футболист пошутил на церемонии, написав на фотозоне: "8 марта папу дома не ждите".

Напомним, Влада и Александр поженились в августе 2020 года.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Украины решил расстаться с холостяцкой жизнью.


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