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Семьи Месси, Бускетса и Бекхэма провели вечер в одном из ресторанов Майами

Местные футбольные знаменитости хорошо вместе отдохнули.
Сегодня, 19:52
Месси и Бекхэм / Instagram
Месси и Бекхэм / Instagram

Звезды Интер Майами Лионель Месси и Серхио Бускетс провели вечер в ресторане вместе с Дэвидом Бекхэмом и его возлюбленной Викторией.

Футболисты со своими вторыми половинками сделали совместное фото, которое у себя в Инстаграме опубликовал аргентинец.

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"Вечер с друзьями", - подписал пост Лионель.

Напомним, Месси и Бускетс присоединились к Интер Майами этим летом на правах свободных агентов.

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