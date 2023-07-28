Семьи Месси, Бускетса и Бекхэма провели вечер в одном из ресторанов Майами
Местные футбольные знаменитости хорошо вместе отдохнули.
Звезды Интер Майами Лионель Месси и Серхио Бускетс провели вечер в ресторане вместе с Дэвидом Бекхэмом и его возлюбленной Викторией.
Футболисты со своими вторыми половинками сделали совместное фото, которое у себя в Инстаграме опубликовал аргентинец.
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"Вечер с друзьями", - подписал пост Лионель.
Напомним, Месси и Бускетс присоединились к Интер Майами этим летом на правах свободных агентов.
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