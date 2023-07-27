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Месси сделал подарок своим новым партнерам после дебютной игры за Интер Майами

Аргентинец любит широкие жесты.
Сегодня, 19:24
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Лионель Месси решил отметить свой первый матч за Интер Майами и порадовал своих новых партнеров символическими подарками.

Журналисты заметили игрока Интера Деандре Йедлина с наушниками Beats в цветах клуба и поинтересовались, где можно такие приобрести.

Оказалось, что это эксклюзив. Лео подарил всей команде по паре наушников в цветах своего нового клуба.

"Спросите Месси. Месси раздобыл их для команды. Я не знаю, купил ли он их, но он подарил всем наушники в честь своей первой игры", - рассказал журналистам нападающий.

Напомним, что ранее Лео отметился своеобразным юбилеем, забив гол в ворота ста разнім командам.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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