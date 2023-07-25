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Игрок сборной Украины решил расстаться с холостяцкой жизнью

Виталий Миколенко сделал предложение своей девушке.
Сегодня, 21:05
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Игрок сборной Украины Виталий Миколенко сделал предложение своей девушки, и она ответила положительно.

Защитник не отправился на сборы с Эвертоном из-за травмы, но время решил зря не терять.

Во время отдыха со своей девушкой Викторией Ассоровой в Манчестере Виталий решился сделать ей предложение и получить утвердительный ответ.

Об этом защитник сборной Украины не преминул сразу же рассказать в своем Инстаграме, добавив фото счастливой пары.

Напомним, что ранее клубы УПЛ договорились с ОТТ-сервисами относительно трансляций матчей чемпионата.

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