Игрок сборной Украины решил расстаться с холостяцкой жизнью

Игрок сборной Украины Виталий Миколенко сделал предложение своей девушки, и она ответила положительно.

Защитник не отправился на сборы с Эвертоном из-за травмы, но время решил зря не терять.

Во время отдыха со своей девушкой Викторией Ассоровой в Манчестере Виталий решился сделать ей предложение и получить утвердительный ответ.

Об этом защитник сборной Украины не преминул сразу же рассказать в своем Инстаграме, добавив фото счастливой пары.

Напомним, что ранее клубы УПЛ договорились с ОТТ-сервисами относительно трансляций матчей чемпионата.

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