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Клубы УПЛ договорились с ОТТ-сервисами: матчи будут бесплатными

12 клубов объединились для сотрудничества.
Сегодня, 16:18
УПЛ / upl.ua
УПЛ / upl.ua

Украинская Премьер-лига опубликовала пресс-релиз относительно трансляций матчей чемпионата местного в новом сезоне.

В нем идет речь о встрече, в ходе которой было решено, что на начальном этапе трансляции матчей чемпионата УПЛ будут предоставляться аудитории бесплатно. Это решение предназначено для привлечения новых зрителей и поддержки любителей украинского футбола.

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В дальнейшем будет создана рабочая группа, которая будет заниматься внедрением платной модели трансляций.

"Матчи 1-го тура Чемпионата Украины сезона-2023/24 болельщики смогут посмотреть на платформах MEGOGO, Киевстар ТВ и Setanta Sports. Также ведутся переговоры с другими ОТТ-сервисами (Sweet TV, Vodafone TV, Воля), с результатами которых Лига проинформирует болельщиков", — говорится в сообщении на официальном сайте УПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ

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