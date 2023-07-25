Клубы УПЛ договорились с ОТТ-сервисами: матчи будут бесплатными

Украинская Премьер-лига опубликовала пресс-релиз относительно трансляций матчей чемпионата местного в новом сезоне.

В нем идет речь о встрече, в ходе которой было решено, что на начальном этапе трансляции матчей чемпионата УПЛ будут предоставляться аудитории бесплатно. Это решение предназначено для привлечения новых зрителей и поддержки любителей украинского футбола.

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В дальнейшем будет создана рабочая группа, которая будет заниматься внедрением платной модели трансляций.

"Матчи 1-го тура Чемпионата Украины сезона-2023/24 болельщики смогут посмотреть на платформах MEGOGO, Киевстар ТВ и Setanta Sports. Также ведутся переговоры с другими ОТТ-сервисами (Sweet TV, Vodafone TV, Воля), с результатами которых Лига проинформирует болельщиков", — говорится в сообщении на официальном сайте УПЛ.

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