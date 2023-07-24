"Никакого развития": Рух раскритиковал MEGOGO за предложение по УПЛ ТВ

Несколькими днями ранее клубы Украинской Премьер-лиги проголосовали за создание УПЛ ТВ, которая будет транслировать следующий сезон чемпионата.

Это не исключает того, что матчи будут транслироваться на других платформах, в том числе MEGOGO, который предоставил свое предложение по данному вопросу.

Львовский Рух, который был одним из самых активных клубов при обсуждении УПЛ ТВ, выступил с критикой в адрес MEGOGO.

"Первое, что нужно понимать: УПЛ ТВ - это потенциальный конкурент Мегого. Если независимая платформа УПЛ ТВ, будет владеть трансляцией 195-ти матчей УПЛ - это серьезный игрок рынка, на котором сейчас царствует Мегого. Потенциальная новая ОТТ платформа, которую клубы могут создать в будущем - серьезный удар по позициям Мегого".

"Эта платформа может бороться за матчи других трех клубов УПЛ (сейчас, по сути, Мегого ими владеет, ведь имеет в своей сетке 2+2 и УНИАН), новая платформа возможно захочет получить весь украинский футбол - а это, например, матчи сборной Украины, возможно в случае коммерческого успеха, новый игрок сможет претендовать на другие чемпионаты и турниры".

Источник: УАФ

"Почему бы нет, если бизнес-модель будет работать, проект можно развивать во многих направлениях. И это не выглядит чем-то космическим и утопическим. Это главное, что нужно понять, начиная читать письмо от Мегого. Это письмо от действующего коммерческого проекта к потенциальному своему конкуренту".

"Мегого в своем предложении не "предлагает видение и развитие УПЛ ТВ". Это, по сути, предложение о трансляции матчей на их платформе и все. УПЛ ТВ - это не только о трансляции поединков".

"Это про хайлайты матчей, экспертные студии до и после матчей, флеш-интервью, итоговые программы, разнообразные форматы обзоров, авторские проекты, футбольная история, архивные материалы, матчи юношеских и женских команд и многое другое околофутбольного продукта, который и должен обеспечить РАЗВИТИЕ украинского футбольного чемпионата".

Источник: УАФ

"Мы знаем отношение Мегого к околоматчевому продукту, мы все их зрители. Например, имея права на матчи чемпионата мира зимой они делали студию лишь к некоторым матчам, считая нецелесообразным тратить на это средства, у них не было корреспондентов на месте событий и многих других атрибутов большого турнира".

"Это показывает их бизнес-подход к футболу, они хотят получить максимум прибыли, не тратя на это лишних средств. А околоматчевой контент - это как раз и есть тот продукт, который может развивать интерес к футболу, углублять зрителя в тему, делать футболистов и клубные бренды узнаваемыми".

"Не говоря уже о коммерческих возможностях такого продукта (дополнительные слоты и возможности для рекламодателей, нативные интеграции, имиджевая популяризация). Мегого об этом не ведет разговор, их главная задача привести зрителя на свою платформу и уже дальше продавать ему другие чемпионаты, еврокубки, фильмы, сериалы и другой свой продукт, о чем свидетельствует этот пункт в письме: "предоставление прав размещения промоматериалов Мегого на продукте УПЛ ТВ".

Источник: Рух Львов

"Первая страница письма и первый пункт предложения очень показательны. Под пунктом номер 1: создание единого пула средств господином Белинским. Выглядит, как первоочередная цель".

"Заработная плата ответственных лиц за продакшн ложится на УПЛ или клубы. Но УПЛ Продакшн как структура имеет непосредственное подчинение Артему Панченко, или кому-то другому из Мегого. То есть зарплаты от УПЛ, а управление - Мегого".

"В пунктах где "ответственность МЕГОГО" почти нет ничего, что требует от Мегого каких-либо инвестиций со своей стороны в УПЛ ТВ, которое они предлагают им отдать и для них финансировать".

"Единственное, что может взять на свои плечи Мегого – это комментирование матчей. Поскольку в публичной плоскости была информация о заработных платах комментаторов (800 грн за матч), можем предположить, что это не нанесет сокрушительный удар по бизнесу Мегого".

https://www.instagram.com/v.vatsko/

"В общем письмо переполнено ультиматумами: ответственные лица - конкретные фамилии; технические требования к единому стандарту трансляции - только вот такие и никак иначе (технические требования адаптированы под возможности известного подрядчика); персонал матча - лишь от 10 лет стажа (это свидетельствует, что новых специалистов в этой области не приветствуют, люди хотят работать "сбитым коллективом", ранее работавшим на Футболах и последний сезон на Сетанте, монополисты рынка).

"10 лет стажа – вообще интересное требование. Давайте его поставим Артему Панченко, которому предлагается отдать все в управление. Сколько лет стажа в украинском футболе у ​​этого специалиста?".

"10? Точно нет, по крайней мере открытые источники свидетельствуют о статусе Артема: "баскетбольный эксперт". Его опыт и стаж, которым с нами он рад делиться - это в частности работа в россии, он там был менеджером баскетбольного клуба "Красный Октябрь", также работал с тамошним киберспортом и с сайтом, финансируемым газпромом".

"Бесплатным УПЛ ТВ на Мегого предлагают оставлять только первые 6 туров, далее – переходить на платную модель. 6 туров специалисты считают достаточным для популяризации украинского чемпионата для широкой аудитории".

"В общем, партнерским предложением это письмо назвать трудно. Никакого слова о развитии УПЛ ТВ нет, только предложение отдать трансляции Мегого и плыть по течению".

Напомним, что Украинская Премьер-лига сезона-2023/24 стартует уже в эту пятницу двумя матчами: Оболонь встретится с Колосом, а Полесье отправится в гости к Вересу.

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