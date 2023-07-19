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Клубы УПЛ определились с транслятором следующего сезона

Все идет к тому, что в Украине появится УПЛ ТВ, который будет заниматься показом матчей чемпионата.
Сегодня, 20:20
В Украине появится УПЛ ТВ / Getty Images
В Украине появится УПЛ ТВ / Getty Images

В среду, 19 июля, состоялось собрание клубов Украинской Премьер-лиги, во время которого они голосовали за трансляторов матчей чемпионата в сезоне-2023/24.

По информации ТаТоТаке, 11 клубов проголосовали на проект УПЛ ТВ с возможностью транслировать поединки на MEGOGO и других ОТТ-платформах.

Примечательно, что не могли определиться с выбором Шахтер и Верес. Однако спустя несколько часов стало известно, что они приняли решение поддержать выбор большинства команд, присоединившись к УПЛ ТВ.

Также стоит отметить, что ровненский коллектив поддерживает единый пул, по возможности самостоятельного выбора подрядчика, трансляций домашних матчей и сохранения права продвижения собственных спонсоров.

Окончательные детали данного проекта будут обсуждаться во время следующего собрания, которое состоится в четверг, 20 июля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины

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