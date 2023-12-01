"Я вас люблю": российская модель, которая по слухам встречается с Мудриком, обратилась к украинцам
Девушка оставила мирное послание своим "хейтерам".
Российская модель и эскортница Виолетта Грачова известная под псевдонимом Виолетта Барт обратилась к украинцам.
Грачова, которую подозревают в отношениях с вингером Челси Михаилом Мудриком призвала наших соотечественников не хейтить ее, ведь она за "мир во всем мире" и любит нас.
"Украинцы, я вас люблю.
Хватит уже меня хейтить и спамить в моем профиле.
Я за мир во всем мире", - написала девушка.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!