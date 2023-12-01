"Я вас люблю": российская модель, которая по слухам встречается с Мудриком, обратилась к украинцам

Российская модель и эскортница Виолетта Грачова известная под псевдонимом Виолетта Барт обратилась к украинцам.

Грачова, которую подозревают в отношениях с вингером Челси Михаилом Мудриком призвала наших соотечественников не хейтить ее, ведь она за "мир во всем мире" и любит нас.

"Украинцы, я вас люблю.

Хватит уже меня хейтить и спамить в моем профиле.

Я за мир во всем мире", - написала девушка.

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