Мудрик полетал на вертолете над Лондоном в компании россиянки

Игрок лондонского Челси и сборной Украины Михаил Мудрик в своем Instagram похвастался видами Лондона, снятыми во время полета на вертолете.

Но интересен и тот факт, что подобными видео за два часа до Михаила поделилась российская фитнес-модель Виолетта Грачева (Берт). На видео обоих молодых людей попал, например, небоскреб Сент-Мэри Экс 30.

Напомним, Грачева - это именно та девушка, которой Михаил недавно предлагал встретиться, а в соцсетях люди задавались вопросом, не собирается ли вингер сбросить ее с моста

Модель на девять лет старше Мудрика, ранее россиянка имела романтические отношения с норвежским футболистом Матиасом Норманом, который тогда выступал в России, а сейчас играет в чемпионате Саудовской Аравии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!