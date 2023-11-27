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Мудрик полетал на вертолете над Лондоном в компании россиянки

Украинский вингер избрал такой вид отдыха.
Сегодня, 10:20
Мудрик и Грачева
Мудрик и Грачева

Игрок лондонского Челси и сборной Украины Михаил Мудрик в своем Instagram похвастался видами Лондона, снятыми во время полета на вертолете.

Но интересен и тот факт, что подобными видео за два часа до Михаила поделилась российская фитнес-модель Виолетта Грачева (Берт). На видео обоих молодых людей попал, например, небоскреб Сент-Мэри Экс 30.

Напомним, Грачева - это именно та девушка, которой Михаил недавно предлагал встретиться, а в соцсетях люди задавались вопросом, не собирается ли вингер сбросить ее с моста

Модель на девять лет старше Мудрика, ранее россиянка имела романтические отношения с норвежским футболистом Матиасом Норманом, который тогда выступал в России, а сейчас играет в чемпионате Саудовской Аравии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик

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