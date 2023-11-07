Сбросишь ее с моста: фанаты Мудрика отреагировали на "ухаживания" Михаила за россиянкой
Накануне украинский вингер Челси Михаил Мудрик оставил комментарий под постом российской модели с предложением встретиться.
Украинец подписан на девушку, у которой в профиле указан российский флаг, и оставляет лайки почти под каждым ее постом.
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"Михаил, вы с ума сошли? Встречаться с москалькой?" - отреагировал на комментарий Мудрика один пользователь.
"Сбросишь ее с моста со словами Слава Украине?" - пишет другой.
В понедельник украинский вингер вернулся на футбольное поле в матче против Тоттенхэма (4:1) и, хотя сыграл не лучшим образом, мог отметиться результативными действиями и получил посредственную оценку.
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