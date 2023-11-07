Мудрик получил средние оценки за матч с Тоттенхэмом

Украинец вышел на поле лишь во втором тайме.

Вингер Челси Михаил Мудрик поучаствовал в победе своего клуба над Тоттенхэмом (4:1).

Украинец появился на поле лишь на 58-й минуте и получил средние оценки за игру от Whoscored и Sofascore. Оба портала оценили выступление украинца на 6.8 баллов.

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При этом, на счету Мудрика нет результативных действий в матче. Футболист совершил 21 касение мяча, один ключевой пас, отдал 8 из 13 точных пасов (62%), сделал две успешные обводки и 4 раза сфолил.

Также Михаил успел отхватить желтую карточку за нарушение правил на голкипере Тоттенхэма Гильермо Викарио.

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