Мудрик в Instagram предложил "встретиться на мосту" российской модели

Вингер Челси Михаил Мудрик показал себя не с лучшей стороны в соцсетях.

Украинец прокомментировал пост в Инстаграме одной из российских моделей, призвав "встретиться на мосту".

Что именно хотел получить Михаил от данной особи женского пола - неизвестно.

В текущем сезоне на счету вингера Челси всего два гола в девяти матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что гол Мудрика был признан лучшим голом Челси в октябре.

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