Мудрик в Instagram предложил "встретиться на мосту" российской модели
Украинский футболист несколько странным поступком.
Вингер Челси Михаил Мудрик показал себя не с лучшей стороны в соцсетях.
Украинец прокомментировал пост в Инстаграме одной из российских моделей, призвав "встретиться на мосту".
Что именно хотел получить Михаил от данной особи женского пола - неизвестно.
В текущем сезоне на счету вингера Челси всего два гола в девяти матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что гол Мудрика был признан лучшим голом Челси в октябре.
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