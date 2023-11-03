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Гол Мудрика был признан лучшим голом Челси в октябре

Вполне заслуженно.
Вчера, 21:41
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Гол Михаила Мудрика в ворота Арсенала был признан лучшим голом Челси в октябре.

Напомним, в рамках лондонского дерби в 9-м туре АПЛ украинец отличился шикарным голом с острого угла.

Этот гол вызвал больший споры в футбольной сфере, эксперты и тренеры не могли решить, специально ли Михаил задумал такой удар или это случайность.

Увы, в том матче Челси не смог удержать преимущество в два мяча и разделил очки с "канонирами".

Ранее также сообщалось, что стал игроком октября в Ла Лиге.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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