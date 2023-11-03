Гол Мудрика был признан лучшим голом Челси в октябре
Вполне заслуженно.
Гол Михаила Мудрика в ворота Арсенала был признан лучшим голом Челси в октябре.
Напомним, в рамках лондонского дерби в 9-м туре АПЛ украинец отличился шикарным голом с острого угла.
Этот гол вызвал больший споры в футбольной сфере, эксперты и тренеры не могли решить, специально ли Михаил задумал такой удар или это случайность.
Your October GOTM winner! 👏 pic.twitter.com/HDQ9fDnBaD— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 3, 2023
Увы, в том матче Челси не смог удержать преимущество в два мяча и разделил очки с "канонирами".
Ранее также сообщалось, что стал игроком октября в Ла Лиге.
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