Беллингем добавил в свой актив еще одну награду
Хавбек уже второй раз стал лучшим игроком Ла Лиги.
Джуд Беллингем признан лучшим игроком Ла Лиги в октябре.
Новичок Реала получает эту награду уже во второй раз за его три месяца в Испании. В прошлый раз победителем стал Такефуса Кубо.
В этот же раз конкуренцию англичанину попробовали составить Антуан Гризманн, Иско, Жоау Феликс и Алеиш Гарсия.
У Джуда в октябре три сыгранных матча и четыре забитых гола, так что болельщики без сомнений отдали приз 20-летнему хавбеку.
Ранее также сообщалось, что Атлетико может продать своего полузащитника Ювентусу.
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