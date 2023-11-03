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Футбол

Беллингем добавил в свой актив еще одну награду

Хавбек уже второй раз стал лучшим игроком Ла Лиги.
Сегодня, 20:30
Джуд Беллингем / laliga.es
Джуд Беллингем / laliga.es

Джуд Беллингем признан лучшим игроком Ла Лиги в октябре.

Новичок Реала получает эту награду уже во второй раз за его три месяца в Испании. В прошлый раз победителем стал Такефуса Кубо.

В этот же раз конкуренцию англичанину попробовали составить Антуан Гризманн, Иско, Жоау Феликс и Алеиш Гарсия.

У Джуда в октябре три сыгранных матча и четыре забитых гола, так что болельщики без сомнений отдали приз 20-летнему хавбеку.

Ранее также сообщалось, что Атлетико может продать своего полузащитника Ювентусу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джуд беллингем

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