Беллингем добавил в свой актив еще одну награду

Хавбек уже второй раз стал лучшим игроком Ла Лиги.

Джуд Беллингем признан лучшим игроком Ла Лиги в октябре.

Новичок Реала получает эту награду уже во второй раз за его три месяца в Испании. В прошлый раз победителем стал Такефуса Кубо.

В этот же раз конкуренцию англичанину попробовали составить Антуан Гризманн, Иско, Жоау Феликс и Алеиш Гарсия.

У Джуда в октябре три сыгранных матча и четыре забитых гола, так что болельщики без сомнений отдали приз 20-летнему хавбеку.

Ранее также сообщалось, что Атлетико может продать своего полузащитника Ювентусу.

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