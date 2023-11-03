iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ювентус начал переговоры по трансферу хавбека Атлетико

Де Пауль может отправится в аренду в Турин.
Сегодня, 19:58
Родриго Де Пауль / Getty Images
Родриго Де Пауль / Getty Images

Ювентус связался с Атлетико по трансферу Родриго Де Пауля, пишет Tuttosport.

Интеренсо, что аргентинский хавбек не против сменить клуб, также ничего против трансфера не имеет и главный тренер "матрасников".

Однако у "бьянконери" нет финансовіх возможностей совершить трансфер, так что они отправили Джунтоли в Мадрид договариваться об аренде игрока.

Летом Де Пауля пытался купить Аль-Ахли, предлагая за игрока более 30 млн евро, однако сам Родриго отказался. Сейчас Трансфермаркт оценивает хавбека в 40 млн евро.

Ранее также сообщалось, что УЕФА оштрафовал Барселону за ошибки в отчетности.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус атлетико мадрид Родриго Де Пауль

Статьи по теме

Атлетико близок к подписанию нового контракта с Симеоне Атлетико близок к подписанию нового контракта с Симеоне
Ювентус продлит контракт с одним из лидеров клуба Ювентус продлит контракт с одним из лидеров клуба
Ювентус решил продлить контракт с игроком-лудоманом Ювентус решил продлить контракт с игроком-лудоманом
Атлетико обыграл Алавес и обошел Барселону в таблице чемпионата Испании Атлетико обыграл Алавес и обошел Барселону в таблице чемпионата Испании
Помочь журналистам

Видео

Клуб третьего дивизиона шокировал Баварию, выбив из Кубка Германии: видео лучших моментов матча
Клуб третьего дивизиона шокировал Баварию, выбив из Кубка Германии: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Формула 122:24
Леклер: За всю свою карьеру я не испытывал ничего подобного
Другие22:24
Магучих сообщила, что выходит замуж
Европа21:50
Французский клуб будет пускать болельщиков на матчи бесплатно до конца сезона
Европа21:41
Гол Мудрика был признан лучшим голом Челси в октябре
Украина21:33
Суркис: В ближайшее время мы объявим, кто возглавит тренерский штаб Динамо
Формула 121:24
Гран-при Бразилии: Ферстаппен взял поул, Стролл и Алонсо в топ-5
Другие страны21:19
Суарес перейдет в Интер Майами
Европа21:08
Ливерпуль остается в гонке за Мбаппе
Европа20:57
Клуб Бундеслиги разорвал контракт с игроком, который поддержал Палестину
Украина20:33
Пушич высказался о решении Луческу подать в отставку после матча с Шахтером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK