Ювентус начал переговоры по трансферу хавбека Атлетико

Де Пауль может отправится в аренду в Турин.

Ювентус связался с Атлетико по трансферу Родриго Де Пауля, пишет Tuttosport.

Интеренсо, что аргентинский хавбек не против сменить клуб, также ничего против трансфера не имеет и главный тренер "матрасников".

Однако у "бьянконери" нет финансовіх возможностей совершить трансфер, так что они отправили Джунтоли в Мадрид договариваться об аренде игрока.

Летом Де Пауля пытался купить Аль-Ахли, предлагая за игрока более 30 млн евро, однако сам Родриго отказался. Сейчас Трансфермаркт оценивает хавбека в 40 млн евро.

Ранее также сообщалось, что УЕФА оштрафовал Барселону за ошибки в отчетности.

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