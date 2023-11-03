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УЕФА оштрафовал Барселону на полмиллиона евро за ошибки в отчетности

Каталонцы пытались оспорить наказание, но безуспешно.
Сегодня, 18:36
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

УЕФА обязал Барселону выпалить штраф в 500 тысяч евро.

Такое наказание каталонцы получили за ошибки в отчетности прибыли от продажи нематериальных активов клуба. То есть, первого "рычага" Лапорты.

Барселона, в свою очередь, пыталась обжаловать наказание, доказывая, что штраф не соответствует тяжести нарушения. Однако их доводы были отклонены.

Апелляционная палата рассмотрела доводы каталонцев, однако не нашла ничего, что смогло бы изменить решение УЕФА.

Ранее также сообщалось, что хавбек Барселоны пропустит матч против Шахтера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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