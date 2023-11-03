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Хавбек Барселоны пропустит матч против Шахтера

Френки де Йонг не сыграет в ближайших играх своей команды.
Сегодня, 17:24
Френки де Йонг
Френки де Йонг

Каталонская Барселона не сможет рассчитывать на одного из лидеров команды в игре против Шахтера.

Как сообщает издание Sport, хавбек "сине-гранатовых" Френки де Йонг пропустит ближайшие матчи команды, а именно игры против Реал Сосьедада, Шахтера и Депортиво Алавеса.

Если все пойдет по плану, то нидерландец будет доступен уже после международного перерыва на матч против Райо Вальекано.

Напомним, ранее сообщалось, что один из ключевых полузащитников Барселоны восстановился к матчу против Шахтера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона шахтер Френки де Йонг

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