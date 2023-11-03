Один из лидеров Барселоны сможет сыграть в ближайшем матче
Педри вернулся в общую группу.
Хавбек Барселоны Педри сможет помочь своей команде в ближайшем матче. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
20-летний спанский футболист вернулся в общую группу после травмы квардрицепса, полученной еще в августе.
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Напомним, в следующем матче каталонский клуб сыграет против Реал Сосьедада. Игра состоится в субботу, 4 ноября, в 22:00 по Киеву.
В текущем сезоне на счету Педри один гол в двух матчах чемпионата Испании.
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