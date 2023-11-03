Гюндоган извинился перед игроками Барселоны за критику после матча с Реалом

Полузащитник Барселоны Илкай Гюгдоган решил извиниться перед своими одноклубниками за свои слова после матча с Реалом (1:2). Об этом сообщает издание COPE.

На одной из недавних тренировок немецкий футболист перед всей командой выступил с речью, в которой принес извинения после разгромного интервью в адрес игроков.

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При этом, футболисты каталонского клуба без проблем приняли все слова Гюндогана. В стане "сине-гранатовых" по-прежнему царит дружеская атмосфера.

В текущем сезоне на счету Илкая один гол и два ассиста в 11 матчах Ла Лиги.

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