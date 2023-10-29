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Гюндоган - о матче с Реалом: Я пришел в Барселону не для того, чтобы проигрывать такие матчи

Немец явно не в восторге от происходящего.
Сегодня, 13:57
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images

Хавбек Барселоны Илкай Гюндоган прокомментировал поражение от Реала (1:2).

"Я хочу быть честным, но не переборщить – не хочу говорить то, что не должен. Я пришел из раздевалки, и, очевидно, люди разочарованы, но после такой важной игры и такого результата я хотел бы видеть больше гнева и разочарования. 

Когда ты проигрываешь, должно быть больше эмоций. Когда ты знаешь, что в определенных ситуациях можешь действовать лучше, но не реагируешь".

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"Команде нужно сделать большой шаг вперед, чтобы избежать повторения подобных ситуаций, потому что в противном случае Реал и Жирона нас обойдут.

Я пришел сюда не для того, чтобы проигрывать в таких матчах или допускать такие провалы. На мне, как на старшем игроке, лежит ответственность за то, чтобы этого не происходило. Мы должны быть более устойчивыми", – сказал немец в интервью As.

Напомним, Барселона пропустила решающий гол в матче за минуту до финального свистка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Илкай Гюндоган

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