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Барселона - Реал 1:2: видео голов и лучших моментов матча 28.10.2023

Вашему вниманию обзор Эль-Классико.
Сегодня, 20:03
Барселона - Реал / Getty Images
Барселона - Реал / Getty Images

В центральном матче 11-го тура чемпионата Испании Барселона встретилась с Реалом.

Каталонцы открыли счет быстрым голом и имели незначительное преимущество в течение всего матча. Однако у Реала вновь сыграл его главный джокер текущего сезона.

Джуд Беллингем сначала сравнял счет, а под самый занавес принес "сливочным" победу в Эль-Классико.

Вашему вниманию видео всех голов матча Барселона - Реал в 11-м туре Ла Лиги:

Статистика матча чемпионата Испании Барселона - Реал

Барселона - Реал 1:2
Голы: Гюндоган, 7 - Беллингем, 68, 90+2

xG: 1.02 - 1.15
Удары: 14 - 13
Удары в створ: 3 - 4
Владение мячом: 52% - 48%

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Барселона - Реал 1:2: видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Барселона - Реал 1:2: видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

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