Барселона - Реал 1:2: видео голов и лучших моментов матча 28.10.2023
Вашему вниманию обзор Эль-Классико.
В центральном матче 11-го тура чемпионата Испании Барселона встретилась с Реалом.
Каталонцы открыли счет быстрым голом и имели незначительное преимущество в течение всего матча. Однако у Реала вновь сыграл его главный джокер текущего сезона.
Джуд Беллингем сначала сравнял счет, а под самый занавес принес "сливочным" победу в Эль-Классико.
Вашему вниманию видео всех голов матча Барселона - Реал в 11-м туре Ла Лиги:
Статистика матча чемпионата Испании Барселона - Реал
Барселона - Реал 1:2
Голы: Гюндоган, 7 - Беллингем, 68, 90+2
xG: 1.02 - 1.15
Удары: 14 - 13
Удары в створ: 3 - 4
Владение мячом: 52% - 48%
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!