Барселона - Реал 1:2: видео голов и лучших моментов матча 28.10.2023

В центральном матче 11-го тура чемпионата Испании Барселона встретилась с Реалом.

Каталонцы открыли счет быстрым голом и имели незначительное преимущество в течение всего матча. Однако у Реала вновь сыграл его главный джокер текущего сезона.

Джуд Беллингем сначала сравнял счет, а под самый занавес принес "сливочным" победу в Эль-Классико.

Вашему вниманию видео всех голов матча Барселона - Реал в 11-м туре Ла Лиги:

Статистика матча чемпионата Испании Барселона - Реал

Барселона - Реал 1:2

Голы: Гюндоган, 7 - Беллингем, 68, 90+2

xG: 1.02 - 1.15

Удары: 14 - 13

Удары в створ: 3 - 4

Владение мячом: 52% - 48%

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