УЕФА поздравил легенду Динамо с днем рождения - гол топ-клубу

В четверг, 25 апреля, бывший игрок киевского Динамо и национальной сборной Украины по футболу Олег Гусев празднует день рождения - ему исполнилось 41 год.

Пресс-служба УЕФА поздравила Гусева с днем рождения.

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Организация вспомнила гол украинца в первом матче 1/8 финала Лиги Европы-2010/11 против Манчестер Сити (2:0).

Напомним, Гусев в составе Динамо пять раз становился чемпионом Украины, пять раз выигрывал Кубок Украины и трижды завоевывал Суперкубок. На счету полузащитника 438 матчей, в которых он забил 96 голов.

Ранее Олег показал милую фотографию с новорожденным сыном - третий ребенок.

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