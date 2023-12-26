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Безопасность превыше всего: Месси пропустил свадьбу родственников Антонеллы

Аргентинец решил не рисковать, из-за чего пропустил важное мероприятие.
Вчера, 22:50
Антонелла и Месси / Instagram
Антонелла и Месси / Instagram

Антонела Рокуццо, жена нападающего Интер Майами и сборной Аргентины Лионеля Месси, посетила свадьбу своей сестры. Об этом сообщает издание Marca.

Несмотря на тайну вокруг мероприятия, усиленная охрана церкви привлекла внимание местных жителей, которые предположили, что это свадьба известной личности.

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Когда Антонелла появилась  в великолепном платье от Joti Harriague и туфлях, а ее сыновья Тьяго, Матео и Чиро в одинаковых костюмах.

Отметим, сам Месси не прибыл на свадьбу, поскольку, по слухам, решил избежать ненужного внимания к семейному событию, а также в целях личной безопасности.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Антонелла Рокуццо

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