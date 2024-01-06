Заснежанные горы: возлюбленная Лунина показала милую фотографию с отдыха

Возлюбленная футболиста мадридского Реала Андрея Лунина Анастасия опубликовала новую фотографию в Instagram.

Девушка добавила публикацию, на которой она на отдыхе в Андорре.

Отметим, что Андрей отдыхал вместе с семьей в Андорре в конце декабря.

Следующий матч Реал проведет сегодня, 6 января. Соперником "сливочных" станет Арандина в Кубке Испании. Начало встречи в 22:30 по Киеву.

Ранее сообщалось, что супруга Лунина провела гарячую фотосессию.

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