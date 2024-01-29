iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легенда Манчестер Юнайтед сделал фото с поклонником путина

Уэйн Руни оказался на одном пляже со звездным хоккеистом.
Сегодня, 21:11
Уэйн Руни / Getty Images
Уэйн Руни / Getty Images

Бывший футболист Манчестер Юнайтед и сборной Англии Уэйн Руни находится в отпуске в Дубае.

На пляже Руни встретил звезду НХЛ александра овечкина, который выступает за Вашингтон Кэпиталс. 

Читай также: Футболистка сборной Украины пыталась въехать в россию

Англичанин сделал совместную фотографию с россиянином, которую опубликовал в Instagram.

Отметим, что овечкин в 2017 году основал общественное движение в поддержку президента рф владимира путина "Putin Team".

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что "мир сходи с ума", комментируя возможный выход Украины или Израиля на чемпионат Европы-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Уэйн Руни

Статьи по теме

Фердинанд высказался об увольнении Руни из Бирмингема Фердинанд высказался об увольнении Руни из Бирмингема
Легенду МЮ уволили из клуба второго английского дивизиона Легенду МЮ уволили из клуба второго английского дивизиона
Руни - об игроках Бирмингема: Некоторым футболистам нужно отрастить пару яиц Руни - об игроках Бирмингема: Некоторым футболистам нужно отрастить пару яиц
Руни считает, что новые технологии мешают общению между игроками Руни считает, что новые технологии мешают общению между игроками
Помочь журналистам

Видео

Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси
Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Европа22:10
Аутсайдер АПЛ вступил в гонку за подписью звезды Марселя
Теннис22:01
Ястремская встретится с росиянкой в первом круге турнира в Линце
Бокс21:51
Джошуа объяснил, почему игнорирует бой Усик - Фьюри
Другие страны21:25
Кубок африканских наций: Кабо-Верде прошел Мавританию, Сенегал сыграет с Кот-д’Ивуаром в рамках 1/8 финала
Европа21:18
ПСЖ нацелился на ключевого защитника Баварии
Европа21:11
Легенда Манчестер Юнайтед сделал фото с поклонником путина
Киберспорт20:41
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi ворвались в тройку лучших, Monte опустились на две позиции
Европа20:35
Нидерландскому клубу пришлось отпустить футболиста в росию
Европа20:25
Бывший футболист Динамо объявил о завершении карьеры
Европа20:05
Кубок Азии: Иордания выбила Ирак, Катар прошел Палестину
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK