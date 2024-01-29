Уэйн Руни оказался на одном пляже со звездным хоккеистом.

Бывший футболист Манчестер Юнайтед и сборной Англии Уэйн Руни находится в отпуске в Дубае.

На пляже Руни встретил звезду НХЛ александра овечкина, который выступает за Вашингтон Кэпиталс.

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Англичанин сделал совместную фотографию с россиянином, которую опубликовал в Instagram.

Отметим, что овечкин в 2017 году основал общественное движение в поддержку президента рф владимира путина "Putin Team".

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